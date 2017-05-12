Bentley починає розробку штучної шкіри на основі протеїну, грибів і медуз

Компанія Bentley починає розробляти штучну шкіру для салонів своїх авто, створену на основі протеїну, грибів і медуз.

Таке рішення ухвалили, щоб догодити запитам покупців-веганів, повідомляє Auto Express з посиланням на директора з дизайну Bentley Штефана Зілаффа.

"Ви не зможете продати Bentley, на обробку якого йде до 20 шкір тварин, клієнту-вегану. Ми розмовляли з такими споживачами в Каліфорнії і почули, чого б вони хотіли від наших автомобілів", - розповів Зілафф.

"Незабаром ми представимо Bentley з обробкою для веганів. Сенсація в світі розкоші - шкіра на основі протеїнів, шкіри з грибів і вичавки з медуз", - уточнив менеджер компанії.

Зілафф також розповів, що в компанії вивчають технології електрокарів і, можливо, візьмуть їх на озброєння.

Раніше компанія Tesla підготувала кросовер Model X для веганів, в якому матеріали обробки салону повністю зроблені з синтетичних матеріалів, а не тваринного походження.

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