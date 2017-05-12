Безпека спостерігачів ОБСЄ і мирного населення на Донбасі повинна бути у пріоритеті, - Апакан

Безпека і захист неозброєних спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також мирного населення на сході України повинні бути у пріоритеті у сторін конфлікту. Про це повідомив глава СММ ОБСЄ в Україні посол Ертугрул Апакан у своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ у Відні вчора, 11 травня, передає прес-служба організації.

Він зазначив, що минуло менше трьох тижнів з моменту, коли автомобіль ОБСЄ зіткнувся з вибуховим пристроєм, в результаті чого був убитий спостерігач СММ і двоє поранено.

Він розповів, що після інциденту Місія вжила пом'якшувальні заходи для того, щоб захистити "чоловіків і жінок, які сміливо продовжують свою роботу в умовах підвищеної небезпеки та непередбачуваної ситуації". Заходи стосуються обмеження патрулювання на асфальтобетонних та бетонних поверхнях, а також скорочення моніторингової території.

Нагадаємо, раніше заступник очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що через підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ 23 квітня в Луганській області патрулі місії в подальшому будуть їздити тільки по дорогах з бетонним покриттям.