Бойовики з початку доби 22 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

З початку доби бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Про це на сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

“Російсько-терористичні війська продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО. З початку доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.

При цьому у штабі АТО повідомили, що на приморському напрямку в районі Павлополя противник бив зі 120-мм мінометів, а неподалік Широкиного з артилерійських систем калібру 122 мм.

"Українських воїнів, які боронять Мар’їнку, ворог обстрілював з великокаліберних кулеметів. Там же вів вогонь ворожий снайпер. А Красногорівка потрапила під вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки та стрілецької зброї", - додали у штабі АТО.

Крім того, з мінометів калібрів 120 та 82 мм і гранатометів ворог обстріляв українських військових у Пісках (донецький напрямок), а поблизу Кримського (луганський напрямок) бойовики використовували артилерію калібру 122 мм.

На обох напрямках працював ворожий снайпер.