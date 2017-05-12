Черкаські розробники започаткували серію безкоштовних мобільних додатків для вивчення української мови та історії

Нині черкащани втілили в життя вже два з них. Перший додаток – Р.І.Д. – знайомить читача з колоритними українськими словами. Користувачеві щодня приходить три слова для вивчення. «Є саме слово, наголос, три картинки до нього, опис, вживання в контексті. Обов’язково вказано першоджерело, звідки взятий приклад. Вивчені слова переходять у особистий словничок, де в будь-який час можна їх перечитати і пригадати. За вивчені слова користувач отримує «піщинки часу», – розповіла керівник лінгвістичного відділу проекту Іванка Світляр.

Слова, які щоденно приходять користувачеві, редактори підбирають для збагачення повсякденного мовлення та виправлення суржику. Реалізувати накопичений «пісок часу» можна у другому додатку – «Крамниці». Його було презентовано днями. «Піщинки» можна обміняти на Книгу РОДу, інформацію про визначні постаті та важливі історичні події.

«Книгу РОДу за наданими матеріалами спеціаліста з етнології, історії та народознавства Андрія Темченка спеціально для проекту пише автор – Дмитро Безверхній. Головні персонажі книги репрезентують географію та культуру окремих регіонів України. Простір книги охоплює близько 2,5 тисячі років. У «Книзі РОДу» подаються матеріали у художньому оформленні, де, слідкуючи за розвитком сюжету, можна дізнатися певні особливості того чи іншого регіону. А для тих, кого цікавить фактаж, є ще два розділи – «Постаті» і «Події». Тут інформація подана у науково-популярному форматі, зі збереженням усіх дат, історичні дані опрацьовують наші автори для легкого сприйняття читачами важливих віх історії», – зазначила Іванка Світляр.

Проект повністю волонтерський. «До роботи залучали фахівців різних напрямків: істориків, етнологів, лінгвістів, веб-розробників. Перед тим, як слово чи подія потрапить до читача, відбувається ретельна обробка текстів авторами», – повідомила Іванка.

Сьогодні до засновників проекту Максима Тимчія, Іванки Світляр, Дмитра Безверхнього, Тетяни Шевченко, Андрія Темченка, Інни Цимбалюк, Сергія Гречухи долучилися й автори з інших регіонів. Орієнтовно 30 тисяч користувачів нині користуються додатками, навіть з інших країн.

Завдяки тому, що команда проекту взимку виграла грант, з’явилася можливість проводити і організовувати лекції з вивчення мови, історії, етнографії, запрошувати лекторів, викладачів з різних університетів країни.

У планах – розробка інших додатків, тестування вивчених слів, розробка та втілення ідей самих читачів.

Мобільні додатки можна завантажити на Google Play Маркет та App Store.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси