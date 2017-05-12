До Вінниці привезли виставку, приурочену до 125-річчя від дня народження Йосипа Сліпого

Сьогодні, 12 травня, у великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею представили банерну фотоекспозицію «Бути собою!». Експозиція складається з 10-ти стендів, які висвітлюють життєвий шлях Патріарха Української Греко-Католицької Церкви Йосипа Сліпого. Особливо детально описані роки його перебування у таборах ГУЛАГу, обставини звільнення з ув’язнення та переїзду до Риму.

«Ця виставка у Вінниці вперше, але вона вже була представлена в багатьох містах України. Головна її мета – розширити знання українців про життя і діяльність Блаженного Йосипа. Експозиція містить багато цитат із праць Патріарха, які розкривають його погляд на розвиток духовного та культурно-освітнього життя українців у Римі. Зокрема, йдеться про створення Українського Католицького Університету, будівництво Собору Святої Софії, його численні подорожі для згуртування і підтримки «в розсіянні сущих» українців, – розповідає протопресвітер Вінницького протопресвітерства, протоієрей Микола Дуркалець. – Тексти на банерах підібрані тематично, це слова Патріарха Йосифа із «Заповіту», які найкраще відображають його життєву позицію та його пророчу візію щодо майбутнього українського народу та української Церкви. Гадаю, що виставка дозволить вінничанам відкрити нові грані величної постаті Патріарха і зрозуміти його по-новому».

Після презентації виставки розпочався науковому симпозіумі, під час якого доповіді про життя і діяльність Йосипа Сліпого виголошували представники Київської Архієпархії Української Греко-Католицької Церкви та Інституту Історії Церкви Українського Католицького університету.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора