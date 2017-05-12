Курц виступив за проведення дострокових парламентських виборів у Австрії

Глава МЗС Австрії Себастьян Курц вважає правильним за нинішньої ситуації провести дострокові парламентські вибори.

З відповідною заявою він виступив у п’ятницю, повідомляє видання Kurier.

"Я вважаю, що дострокові вибори стали б правильним кроком у напрямку змін в Австрії" - сказав Курц.

При цьому міністр не став повідомляти, чи має він намір зайняти пост голови Австрійської народної партії, яка є партнером Соціал-демократичної партії по коаліції, після відставки віце-канцлера Райнхольда Міттерленера.

Рішення щодо керівництва партії прийме правління партії в неділю.

Курц, однак, раніше заявляв, що поки не планує брати на себе керівництво Австрійською народною партією.

Нагадаємо, 10 травня віце-канцлер та міністр економіки Австрії Райнгольд Міттерленер оголосив про свою відставку з посади в уряді, а також про складання з себе повноважень лідера правоцентристської Австрійської народної партії (АНП).