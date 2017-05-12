Китайська компанія має намір збудувати сміттєспалювальний завод на Львівщині

Китайська компанія Grand blue має намір збудувати в Червонограді на Львівщині сміттєспалювальний завод потужністю 320 тонн на добу із виробленням теплової та електричної енергії.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації за результатами зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки та представників компанії Grand blue, яка відбулася напередодні.

"Сторони окреслили план дій на найближчу перспективу. Так, орієнтовно 6 місяців триватиме розробка проекту, потім відбуватиметься процедура погодження документації, після цього компанія планує приступити до будівництва", - йдеться у повідомленні.

Голова Львівської ОДА наголосив, що реалізація проекту є важливою не тільки для Червонограда, а й для всієї Львівщини.

Синютка також запевнив інвесторів у всебічному сприянні в реалізації проекту.

Нагадаємо, у Львові французька компанія представила план заходів вирішення проблеми з ТПВ.