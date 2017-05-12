Макрон готовий вести переговори з консерваторами

Центрист Еммануель Макрон, який переміг на виборах президента Франції, відкритий до переговорів із зацікавленими членами головної консервативної групи.

Про це заявив помічник Макрона через день після того, як його "стартап-партія" включила групу соціалістів до своїх кандидатів на парламентські вибори, передає Reuters.

"Є група серед "Республіканців" (французькі консерватори), які кажуть: ми хочемо бути корисними для країни, але ми не хочемо себе "макронізувати", - сказав представник команди Макрона Арно Лерой.

"Ми, будучи відповідальними людьми, відкриті до обговорення. Я не закриваю жодних дверей", - сказав він.

Нагадаємо, новообраний президент Франції Еммануель Макрон прийме присягу і вступить на посаду в неділю, 14 травня.