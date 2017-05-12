МАУ запускає тариф low cost

Українська компанія "Міжнародні авіалінії України" запускає нову послугу дешевих перевезень - тариф low cost. Як заявили ВВС Україна у прес-службі МАУ, low cost почав працювати з 11 травня.

Цю інформацію раніше також повідомив портал avianews.com. На сайті компанії вже доступні квитки на внутрішні та міжнародні перевезення за цим тарифом, починаючи з листопада 2017 року.

Згідно з описом тарифу low cost на сайті МАУ, квитки не можна повернути або обміняти навіть зі штрафом.

Безкоштовно пасажир може пронести на борт тільки ручну поклажу вагою не більше 7 кілограмів. І найголовніше - квитки за такою ціною можна купувати не менше ніж за 180 днів до польоту.

У коментарі ВВС Україна представник МАУ також вказав, що викупити ці квитки потрібно не пізніше за п'ять годин від моменту бронювання. Більше деталей пообіцяли повідомити на спеціальній прес-конференції, яка запланована на 12 травня.

Наразі на сайті МАУ можна знайти квитки на деякі рейси за новим тарифом, які іноді вдвічі або втричі дешевші за попередній економний тариф "тільки ручна поклажа".

Зокрема, квитки до Амстердама і назад на середину листопада за тарифом low cost коштують близько трьох тисяч гривень. Звичний тариф у кілька разів дорожчий.

Квитки до Парижа та назад наразі доступні за ціною 4,5 тисячі гривень, тоді як звичний тариф складає близько 15 тисяч.

Квитки на Гельсінкі в обидві сторони на листопад доступні за ціною близько 2,5 тисячі гривень.

Рейс на Львів та назад можна знайти за ціною близько 800 гривень, а злітати в обидва боки у Харків або Одесу в листопаді можна за 1,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, комунальне підприємство Запорізької міськради "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" після реконструкції відкрило нову бетоновану злітно-посадкову смугу.