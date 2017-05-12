Меркель і Макрон зустрінуться у Берліні 15 травня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийме у Берліні новообраного президента Франції Еммануеля Макрона 15 травня, це буде перший закордонний візит Макрона у якості глави держави.

Про зустріч Англи Меркель та Еммануеля Макрона під час брифінгу у Берліні заявив речник німецького канцлера Штефан Зайберт, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зустріч відбудеться у другій половині дня в понеділок, зазначив Зайберт. Чіткої програми зустрічі поки що немає, однак раніше Меркель заявляла, що хоче обговорити з Макроном спільні інвестиційні програми, заходи щодо посилення єврозони та реформу ринку праці.

Раніше повідомлялось, що свій перший візит на посаді президента Франції Еммануель Макрон здійснить до Німеччини.

Нагадаємо, у кінці квітня Меркель говорила, що у разі перемоги на виборах Еммануель Макрон буде сильним президентом Франції.