Меркель і Макрон зустрінуться у Берліні 15 травня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийме у Берліні новообраного президента Франції Еммануеля Макрона 15 травня, це буде перший закордонний візит Макрона у якості глави держави.
Про зустріч Англи Меркель та Еммануеля Макрона під час брифінгу у Берліні заявив речник німецького канцлера Штефан Зайберт, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зустріч відбудеться у другій половині дня в понеділок, зазначив Зайберт. Чіткої програми зустрічі поки що немає, однак раніше Меркель заявляла, що хоче обговорити з Макроном спільні інвестиційні програми, заходи щодо посилення єврозони та реформу ринку праці.
Раніше повідомлялось, що свій перший візит на посаді президента Франції Еммануель Макрон здійснить до Німеччини.
Нагадаємо, у кінці квітня Меркель говорила, що у разі перемоги на виборах Еммануель Макрон буде сильним президентом Франції.