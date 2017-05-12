Мінінфраструктури планує відремонтувати 80 мостів, - Омелян

Міністерство інфраструктури запланувало цього року в Україні відремонтувати 80 мостів. Про це повідомив глава відомства Володимир Омелян під час перевірки ходу ремонту мосту по трасі "Одеса-Рені" біля села Паланка, передає сторінка міністерства на Facebook.

"Володимир Омелян зазначив, що у цьому році планується відновлення близько 80 мостів по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Також міністр анонсував на 15 травня відкриття об'їзної дороги на час ремонту мосту на трасі "Одеса-Рені".