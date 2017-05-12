МЗС пояснив умови безвізового режиму з країнами Латинської Америки й Азії

Запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України відкриває шлях до лібералізації візового режиму України з близько 30-ма країнами "білого шенгенського списку", до якого входять держави Європи, Північної і Південної Америки, Перської Затоки та Азії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства зовнішніх справ.

У департаменті повідомили, що президент доручив протягом 2015 - 2017 років започаткувати перемовний процес з цієї групою країн стосовно безвізових поїздок громадян.

Уряди близько 30 країн погодилися надати українцям право безвізових подорожей в односторонньому порядку або на підставі двосторонніх домовленостей після набуття чинності рішення ЄС про візову лібералізацію.

"Таким чином, безвізовий режим з ЄС автоматично відкриває шлях для формалізації рішення про безвізові поїздки для українських громадян до країн т.зв. "білого шенгенського списку", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко заявив, що понад 35 країн Латинської Америки й Азії автоматично введуть безвізовий режим для України після ухвалення відповідної угоди з Євросоюзом.