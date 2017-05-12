МЗС працює над зустріччю Порошенка і Трампа

Міністерство закордонних справ України працює над зустріччю українського та американського президентів Петра Порошенка та Дональда Трампа.

Про це повідомив очільник МЗС Павло Клімкін, передає телеканал "112 Україна".

"Над зустріччю ми працюємо. Я думаю, вона відбудеться у найближчому майбутньому. Один із важливих моментів підготовки зустрічі - це формат, у якому США будуть долучатися до зусиль, яким чином тиснути на Росію з метою повного виконання мінських угод. Зараз це у процесі дискусії ", - прокоментував міністр.

На питання, чи зустрінеться російський президент Володимир Путін з Трампом раніше за Порошенка, Клімкін відповів:

"Те, що обговорюється між США та Росією, має зовсім інший порядок денний, зовсім іншу логіку і характер".

Нагадаємо, під час триденного візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся із президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Майклом Пенсом.