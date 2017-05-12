На початку окупації Криму планувалася депортація кримських татар, - Джемілєв

У перші дні окупації Криму очікувалася повторна депортація кримських татар, але думки в Кремлі розділилися, і корінних жителів півострова стали намагатися залякати або заручитися їх лояльністю. Сьогодні в Криму ліквідовано всі демократичні свободи.

Про це в п'ятницю в Києві на брифінгу розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє Укрінформ.

"У перші дні окупації Криму очікувалася повторна тотальна депортація кримських татар - була така інформація. Але потім з'ясувалося, що думки в Кремлі щодо кримських татар розділилися на дві частини. Одні вважали, що потрібно якось домовитися, купити, залякати лідерів кримськотатарського народу, щоб вони виявляли лояльність, згоду з окупацією. А друга лінія була така - з кримськими татарами неможливо домовитися, тому треба діяти традиційними методами, тобто репресіями", - повідомив Джемілєв.

За його словами, спочатку Москва дійсно намагалася якось домовиться з кримськими татарами.

"Підключили Татарстан, президент Татарстану 7-8 разів приїжджав до Криму, зустрічався з лідерами і розповідав, як добре, що ми зараз з Росією. Але це все ні до чого не привело. Кримські татари, лідери Меджлісу уважно їх слухали і говорили - у нас своя точка зору. Потім Росія відмовилася від своєї спроби домовитися. Казанських татар теж було усунуто від діалогу з нами, вони навіть визнали, що кримські татари погано впливають на казанських татар, які стали зовсім не "по-російськи" думати. Зараз робиться ставка на репресії і створення умов для виживання людей з Криму", - відзначив політик.

Він повідомив, що "через п'ять днів виповнюється чергова, вже 73-а річниця депортації кримськотатарського народу", в результаті якої втрачено 46% чисельності народу і повністю знищено культуру кримських татар. "Спалювалися книги, висаджувалися в повітря мечеті і знищувалися навіть кладовища. З надгробних каменів робили тротуари і свинарники. Повністю змінилися географічні найменування 1118 населених пунктів Криму", - розповів Джемілєв.

Він нагадав, що рішенням Верховної Ради України депортацію 18 травня 1944 року визнано геноцидом кримськотатарського народу, "адже мета була - знищити кримських татар".

Аналогічна мета, вважає політик, була в Росії під час першої окупації Криму в 1783 році.

"Тоді населення Кримського ханства на 95% складалося з кримських татар, а вже на момент більшовицької революції 1917 року вони були на своїй батьківщині національною меншістю - їх стало десь 25%. А далі найстрашніша катастрофа - травень 1944 року - тотальне виселення всіх кримських татар", - відзначив він.

Джемілєв розповів, що в результаті політики Росії у Криму сьогодні викладання української мови в кримських школах скоротилося в 36 разів, змінився і рівень викладання і кримськотатарської мови.

"Кримськотатарська мова становить незначний відсоток у школах. Були випадки, коли представників "влади" звільняли за те, що вони розмовляли з відвідувачами незрозумілою мовою. "Незрозуміла мова - це кримськотатарська, яка офіційно вважається однією з державних мов Криму", - повідомив Джемілєв.

Але головне, наголосив він, "там ліквідовано всі демократичні свободи".

"Крим повернувся до періоду, дуже схожого на радянський, але радянський період не найкращих часів - 37-38 років, коли вітається доносительство і можна постраждати за те, що говориш і лайкаєш у соцмережах", - відзначив Джемілєв.

Нині, резюмував він, Крим залишили близько 50 тисяч осіб, з яких десь 20 тисяч - кримські татари, які і до окупації становили лише 13% населення на півострові.