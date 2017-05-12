На сході України з’явилася нова військово-цивільна адміністрація

У Торецьку, місті обласного підпорядкування Донецької області, створена військово-цивільна адміністрація.

Відповідний указ президент України Петро Порошенко підписав 12 травня.

"На виконання закону України" Про військово-цивільних адміністраціях "постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію у місті Торецьку Донецької області. Керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити ... заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, Донецька і Луганська обласні цивільними та військовими адміністрації були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області та дві міські в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

Нагадаємо, 19 листопада минулого року Порошенко також підписав указ, яким затвердив утворення військово-цивільних адміністрацій в населених пунктах Зайцеве, Золоте та Катеринівка. Серед завдань новоутворених ВЦА визначено - забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійних проявам і терористичним актам, запобігання гуманітарної катастрофи.