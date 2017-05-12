НАБУ закликало не підтримувати проект закону про зміни до КПК

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) закликали парламентарів не підтримувати законопроект № 6220 “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження”.

Про повідомили у прес-службі НАБУ.

"За умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень", - пояснили в НАБУ заклик не вносити зміни до КПК.

На думку членів НАБУ, ухвалення закону дасть іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій із поточними розслідуваннями своїх колег.

Проект закону також унеможливить реєстрацію нових кримінальних проваджень стосовно епізодів корупційної діяльності чиновників, щодо яких такі провадження раніше були незаконно закриті.

"Національне антикорупційне бюро закликає народних депутатів не допустити ухвалення законопроекту №6220 в чинній редакції та відхилити його як такий, що не спрямований на забезпечення суспільних та державних інтересів, ефективної боротьби з корупцією в країні", - закликали у бюро.

Проект Закону №6220 передбачає автоматичне закриття кримінальних проваджень у випадку існування нескасованої постанови слідчого, прокурора про їхнє закриття. Також законопроект передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду, який набрав законної сили.