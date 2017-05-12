Нацрада оголосила конкурс на цифрове телевізійне мовлення в Крим

Сьогодні, 12 травня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про затвердження конкурсних умов і оголошення конкурсу на мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у стандарті DVB-T2 у с. Чонгар Херсонської області.

Як повідомляє сайт Нацради, цілодобове мовлення 5 програм буде організоване на 50-му телевізійному каналі з потужністю 1 кВт. Територія розповсюдження програм - с. Чонгар Херсонської області, м. Джанкой, м. Красноперекопськ і Джанкойський, Красноперекопський райони Автономної Республіки Крим.

«Закликаю всі загальнонаціональні та місцеві телеканали не словом, а ділом продемонструвати свій патріотизм та підтримку Криму, взявши участь у конкурсі. Більше 250 тис. громадян України, що проживають в анексованому Криму, отримають доступ до українського телебачення не тільки через супутник, але й через цифрове мовлення», – написав у facebook член Нацради Сергій Костинський.

У зв’язку з тим, що Україна досить давно розпочала цифрове мовлення, населення Криму забезпечене сет-топ-боксами, тож у Криму є кому приймати український сигнал і є кому дивитися українське телебачення, каже він. Також цифровий сигнал практично неможливо буде заглушити, вважають у Нацраді.

Нагадаємо, мовлення з телевежі на Чонгарі є альтернативою мовленню з вежі, розміщеної в м. Красноперекопськ, із якої до анексії півострова Росією забезпечувалося покриття телепередачами національного мовника території Криму та прилеглої до нього частини Херсонської області.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон