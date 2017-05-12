NASA назвало 5 небезпек Марса для людини

Людина, опинившись на Марсі, може померти через п'ять основних причин. Відповідне дослідження представлено планетологом NASA Паскалем Лі на конференції "Люди на Марсі", що проходить у Вашингтоні (США). Про це повідомляє Space.com.

Так, безпосередню небезпеку для людей, що знаходяться на поверхні Марса, становить низький атмосферний тиск (приблизно в сто разів менше земного). За відсутності захисту кров людини в таких умовах почне "закіпати" (розчинені в ній гази будуть формувати бульбашки). Померти від цього можна протягом декількох секунд.

Небезпекою також є гіпоксія. Атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу. Без доступу до кисню людина помре протягом декількох хвилин.

На третьому місці — холод. Влітку в районі екватора температура біля поверхні Марса може досягати плюс 21°С, проте вночі вона значно нижче, приблизно мінус 62°С. Померти від такого холоду можна за кілька годин.

Крім цього, приповерхневі шари атмосфери Червоної планети містять багато абразивного пилу. Скупчившись в людських легенях, він може спровокувати смерть за кілька тижнів.

На п'ятому місці за небезпекою — радіація. Марс не має власної магнітосфери, в результаті чого високоенергетичні космічні промені, і потоки частинок від Сонця здатні вбити людину за кілька місяців.

Нагадаємо, раніше на супутнику Юпітера виявили гігантські хвилі лави.