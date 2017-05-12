Пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку і скасує оподаткування пенсій, – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що пенсійна реформа не передбачатиме підвищення пенсійного віку і скасує оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Про це він сказав в ефірі 112 Україна.

“Там (у пенсійній реформі — ред.) не буде підвищення пенсійного віку. Там буде відміна оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Там є підвищення пенсій для українських пенсіонерів”, — наголосив він.

За його словами, від 200 до 1000 грн щомісячної доплати отримають 5 млн 620 тис. українських пенсіонерів.