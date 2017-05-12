Незалежність не дається раз і назавжди.
Юзеф Пілсудський, польський політичний і державний діяч

Північна Корея направила протест Конгресу США проти санкцій

12 травня, 2017 - 10:39
Фото Reuters

Парламент Північної Кореї направив лист протесту до Конгресу Сполучених Штатів Америки у зв’язку з посиленням санкцій проти Пхеньяна, повідомляє AP.

"Санкції були засуджені як "огидний акт проти людяності" комітетом у закордонних справах Верховного народного зібрання КНДР", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, Пхеньян часто засуджує дії Вашингтона, але прямий протест - рідкісний випадок у відносинах цих країн.

Невідомо, яким чином документ був переданий, оскільки КНДР і США не підтримують дипломатичні відносини і практично не мають офіційних каналів зв'язку.

У доповіді, представленій Центральним інформаційним агентством Північної Кореї, йдеться, що лист з протестом було надіслано у п'ятницю.

Нагадаємо, ЦРУ створило центр для протидії Північній Кореї.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

                
    

      


 









Новини партнерів 

Loading...