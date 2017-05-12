Північна Корея направила протест Конгресу США проти санкцій

Парламент Північної Кореї направив лист протесту до Конгресу Сполучених Штатів Америки у зв’язку з посиленням санкцій проти Пхеньяна, повідомляє AP.

"Санкції були засуджені як "огидний акт проти людяності" комітетом у закордонних справах Верховного народного зібрання КНДР", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, Пхеньян часто засуджує дії Вашингтона, але прямий протест - рідкісний випадок у відносинах цих країн.

Невідомо, яким чином документ був переданий, оскільки КНДР і США не підтримують дипломатичні відносини і практично не мають офіційних каналів зв'язку.

У доповіді, представленій Центральним інформаційним агентством Північної Кореї, йдеться, що лист з протестом було надіслано у п'ятницю.