Понад 100 країн стануть безвізовими для українців, - Клімкін

Україна веде переговори з 27 країнами щодо впровадження безвізового режиму. Таким чином українці зможуть їздити без віз у понад 100 держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Приєднаються 26 країн ЄС та ще 4 країни. Ми ведемо переговори з 27 країнами щодо безвізового режиму. З 11 країнами ведемо переговори щодо фасилітації і маємо плани про відкриття найближчими тижнями і місяцями. Таким чином, маємо шанс в найближчому майбутньому відкрити більш ніж 100 країн для українців", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС схвалила остаточне рішення про надання безвізового режиму Україні.