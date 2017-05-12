Порошенко: Безвіз Україні нададуть ще понад 35 країн Латинської Америки і Азії

Понад 35 країн Латинської Америки і Азії автоматично введуть безвізовий режим для України після ухвалення відповідної угоди з Євросоюзом.

Про це в в інтерв'ю телеканалу "1+1" заявив президент Петро Порошенко.

"Ще одна приємна новина - понад 35 країн Латинської Америки і Азії, у яких є з ЄС угоди про безвізовий режим, автоматично будуть надавати право українцям подорожувати до Латинської Америки і Азії", - наголосив він.

За словами Порошенка, громадяни України також отримають можливість подорожувати без віз до Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейна, адже ці держави є частиною Шенгенської зони.

Нагадаємо, вчора Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання громадянам України права на безвізові подорожі.