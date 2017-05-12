Порошенко вперше за рік проведе велику прес-конференцію

Президент України Петро Порошенко вперше за майже рік дасть велику прес-конференцію у Києві, повідомили в Адміністрації президента.

"14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію", - йдеться в анонсі.

Прес-конференція відбудеться в Адміністрації президента по вул. Банкова, 11.

Остання велика прес-конференція президента пройшла у червні 2016 року. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.

Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про надання безвізового режиму для України.