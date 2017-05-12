Пошту Макрона зламали американські неонацисти, - ЗМІ

Американські неонацисти пов'язані з поширенням викрадених електронних листів виборчого штабу президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє видання Le Monde, посилаючись на офіційне розслідування французьких правоохоронних органів.

"Веб-сайт під назвою nouveaumartel.com, який вважається місцем, де з'явилися викрадені листи, має одну і ту ж цифрову інфраструкту, що і сайт dailystormer.com, створений американським неонацистом Ендрю Овернеймером", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що Овернеймер був засуджений за кіберзлочини в США. Його сайт dailystormer.com популяризує діяльність Натана Даміго, іншого ультраправого активіста, який отримав популярність після нападу на антифашиста. Овернеймер в повідомленні на своєму сайті 4 травня припустив, що Даміго збирався опублікувати матеріал проти Макрона.

Переписку Макрона поширили 5 травня – за день до другого туру президентських виборів у Франції.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомляло, що хакери, які стоять за зламом пошти штабу обраного президента Франції Еммануеля Макрона, пов'язані з низкою російських фірм, яких звинувачують в кібеатаках на Демократичну партію США незадовго до виборів.