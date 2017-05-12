Прокурори вимагають арешту Мартиненка і застави у 300 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагають в Апеляційному суді Києва обрати колишньому народному депутату Миколі Мартиненку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Про це повідомляє УНН.

"Я прошу скасувати попередню ухвалу і обрати запобіжний захід, визначений у клопотанні, а саме застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 300 млн грн, яка відповідає матеріальному стану і співмірна завданим збиткам," - сказав прокурор.

При цьому і він зазначив, що суд не роз’яснив особам, які взяли на поруки екс-нардепа їхні обов’язки та обов’язки покладені на Мартиненка, а також суть врученої йому підозри.

Крім того, за словами представника обвинувачення, народні депутати, які виступали в суді першої інстанції і яким слідчий суддя віддав на поруки Мартиненка, погрожували слідчому судді. Зокрема, за словами прокурора, вони у тому числі нагадали слідчому судді, що ВРУ призначає і звільняє суддів в Україні.

"Ці висловлювання свідчать, що на суддю чинився тиск," - зазначив прокурор.

Мартиненка підозрюють у створенні злочинної організації та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.