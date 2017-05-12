Прибутки українських мільйонерів зросли на 13%, - ДФС

У 2016 році доходи у розмірі понад 1 млн. грн задекларували 3504 особи. Загальні суми їхніх прибутків порівняно з 2015 роком зросли на 13%, або на 3,2 млрд. грн.

Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан, підбиваючи підсумки деклараційної кампанії 2017 року, передає прес-служба.

Він розповів, що порівняно з 2015 роком кількість мільйонерів зменшилася на 25%, або на 1180 осіб.

"Переважна більшість громадян, які задекларували понад 1 млн. грн., обліковуються у Києві - 1686. У Харківській області нараховується 287 мільйонерів, Дніпропетровській – 216, Одеській - 211", - сказав Продан.

Загалом протягом цьогорічної деклараційної кампанії декларації про майновий стан і доходи подали майже 513 тис. громадян.

Загальна сума задекларованих доходів становить 50,8 млрд. грн, що на 4% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

У 2016 році громадяни сплатили на 10% більше податків - 1,62 млрд. грн.