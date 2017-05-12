Російський винищувач пролетів у декількох метрах від американського літака

Винищувач Російської Федерації СУ-27 пролетів в 20 футах (приблизно 6 метрів) від літака Військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки над Чорним морем.

Про це повідомляє NBC News.

"9 травня 2017 року російський СУ-27 пролетів приблизно в 20 футах від патрульного протичовнового літака P-8A Poseidon. На той момент американський ВМФ виконував звичайні операції у міжнародному повітряному просторі", - заявила прес-секретар ВМФ США в Європі, капітан Памела Кунце.

За її словами, завдяки пілотам США зближення з літаком РФ закінчилося благополучно. Вона також додала, що літаки і кораблі ВМС США регулярно взаємодіють з російськими судами і літаками у міжнародних морях та водах, і більшість взаємодій - безпечні і проходять професійно.