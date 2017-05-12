Розвідка США прогнозує погіршення ситуації в Афганістані

Безпекова ситуація в Афганістані погіршуватиметься, навіть якщо буде невелике збільшення військової допомоги з боку США.

Про це на слуханнях у Сенаті заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, повідомляє Reuters.

"За оцінкою розвідки, політична та безпекова ситуація в Афганістані майже напевне погіршиться до 2018 року, навіть при незначному збільшенні військової допомоги з боку США та їхніх партнерів", - наголосив Коутс.

Як зазначається, деякі офіційні особи США ставлять під сумнів користь відправлення більшої кількості військових до Афганістану з огляду на те, що будь-якого числа військ не було б достатньо, щоб змінити ситуацію та забезпечити стабільність і безпеку.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс проводить оцінку запиту військового керівництва щодо надсилання ще кількох тисяч військових до Афганістану.