Сьогодні Міжнародний суд ООН прийме рішення щодо подальшого розгляду позову України проти РФ

Сьогодні, 12 травня, Міжнародний суд ООН повинен ухвалити рішення щодо подальшого розгляду позову проти РФ. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, повідомляє видання "ГОРДОН".

Вона розповіла, що 12 травня президент суду вирішить, як просуватиметься справа, скільки сторони матимуть часу на підготовку меморандуму.

У меморандумі обидві сторони повинні викласти всі докази в деталях, "зокрема і суб'єктивну сторону справи", додала дипломат.

З 6 до 9 березня в Гаазі пройшли попередні слухання за позовом України проти Росії, у якому вказано на порушення Москвою положень Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Київ вимагав засудити акти тероризму в Харкові та на Донбасі, включно зі збитим рейсом MH17, а також зобов'язати Росію виплатити компенсації, розміру яких у позові не зазначено. Крім цього, суду запропоновано притягти до відповідальності офіційних осіб, винних, на думку позивачів, у підтримці тероризму.

Другий блок претензій стосувався порушень прав кримських татар і українців з боку окупаційної влади Криму.

Україна просила Міжнародний суд ООН на час розгляду справи як заходи забезпечення позову заборонити РФ здійснювати будь-які кроки, що погіршують ситуацію.

19 квітня Міжнародний суд ООН відмовив Україні в тимчасових заходах проти Росії за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. Водночас суд у Гаазі погодився запровадити заходи з позовом України проти Росії для захисту національних меншин в окупованому Криму.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй заявила, що потребує у цьому році додатково 900 мільйонів доларів США для гуманітарної допомоги Сомалі.