США не долучаться до "нормандського формату", - МЗС

Сполучені Штати Америки не планують брати безпосередню участь у переговорах "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вони (американська сторона, - ред.) сказали, що підтримують зусилля німецьких і французьких колег, але не стануть частиною "нормандського формату" - це чотири країни. Не всі обов'язково мають стати частиною "нормандського формату", є різні формати, які дозволяють нам вирішувати наші питання", - сказав Пристайко.

При цьому він підкреслив важливість участі у переговорному процесі Росії. "Якщо в найкращому форматі з американцями не буде Росії, це не буде мати значення для вирішення нашої проблеми", - зазначив заступник міністра.

За його словами, американська сторона активно наполягає на виконання Росією своїх зобов'язань за Мінським домовленостями.

"Незважаючи на те, що американська сторона активно шукає можливості зблизитися з Росією у вирішенні інших питань, було заявлено дуже чітко, що санкції, які існують зараз по відношенню до Росії, не будуть зняті до вирішення питання - Росія повинна виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами", - додав він.

Нагадаємо, раніше речниця МЗС підтвердила, що Клімкін і держсекретар США Тіллерсон обговорювали можливість приєднання США до "нормандського формату".