США та Китай ухвалили торгову угоду

Сполучені Штати Америки та Китай досягнули угоди щодо двосторонньої торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Відповідну заяву опублікували у міністерстві фінансів США.

Згідно із досягнутою угодою, Китай відкриє свій ринок для яловичини зі США, натомість американський ринок стане відкритим для готового до вживання м'яса птиці з Китаю.

Крім того, американські експортери газу отримають доступ до китайського ринку та зможуть постачати туди скраплений природній газ.

Ця угода регулюються 100-денним планом дій, який був затверджений лідерами США та Китаю Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі минулого місяця у Флориді.

План має на меті збалансувати торгівлю між двома державами. На даний момент Китай експортує до США товарів та послуг на набагато більшу суму, ніж навпаки.

Під час передвиборчої кампанії минулого року Дональд Трамп неодноразово обвинувачував Пекін у веденні торгівлі з США нечесними методами та обіцяв зменшити зовнішньоторговий дефіцит з Китаєм, який становить майже 350 мільярдів доларів на рік. Китай заборонив ввезення яловичини зі США у 2003 році під час спалаху там коров'ячого сказу.

Нагадаємо, раніше Китай виступив проти розгортання системи протиракетної оборони США THAAD в Південній Кореї та закликав негайно зупинити такі дії.