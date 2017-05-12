США закликали боротися з кліматичними змінами в Арктиці

Сполучені Штати 11 травня приєдналися в Арктичній раді до семи інших країн, які закликають активізувати зусилля для боротьби зі швидким підйомом температури в полярній області.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Попри висловлюваний багатьма представниками адміністрації Трампа скептицизм щодо кліматичних змін, США приєдналися до Росії, Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Ця група пов’язала швидке потепління в Арктиці з діяльністю людини поза межами цієї частини світу.

Арктика нагрівається удвічі швидше за решту планети, це призводить до швидкої втрати льодовиків і вічної мерзлоти.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон, який взяв участь у засіданні ради в місті Фербенкс на Алясці, підписав заяву групи із закликом вжити глобальних заходів зі скорочення викидів парникових газів. Водночас він попередив, що Білий дім досі не вирішив, чи продовжуватиме брати участь у реалізації укладеної в 2015 році в Парижі кліматичної угоди. "Ми маємо намір ухвалити правильне рішення для Сполучених Штатів", – наголосив він.

Нагадаємо, США уже двічі перенесли дату обговорення виходу із Паризької кліматичної угоди.