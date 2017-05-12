Стали відомі імена всіх фіналістів Євробачення-2017

Другий півфінал Євробачення-2017 визначив останніх десятьох фіналістів пісенного конкурсу. Ними стали:

Крістіан Костов - "Beautiful Mess" (Болгарія)

NaviBand - "Гісторыя майго жыцця" (Білорусь)

Жак Худек - "My Friend" (Хорватія)

Джосі Папай - "Origo" (Угорщина)

Аня - "Where I Am" (Данія)

IMRI - "I Feel Alive" (Ізраїль)

Ілінка та Алекс Флоря - "Yo del It!" (Румунія)

JOWST та Олександр Уолманн - "Grab The Moment" (Норвегія)

O'G3NE - "Light And Shadown" (Нідерланди)

Натан Трент - "Running On Air" (Австрія).

Саме їм віддали перевагу національні журі та глядачі країн, що були представлені у другому півфіналі. Також до голосування долучилися три країни-фіналістки: Франція і Німеччина як країни "Великої п’ятірки", та країна-господарка цьогорічного пісенного конкурсу – Україна. Право голосувати саме під час цього півфіналу їм випало за результатами жеребкування, проведеного в Києві наприкінці січня.

Як відомо, за результатами першого півфіналу, до фіналу пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія.

Крім того, автоматично до фіналу конкурсу, який відбудеться у суботу, 14 травня, потрапляють 5 представників країн-засновниць Євробачення, а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна як переможець минулорічного пісенного конкурсу.

Також несподіванкою для всіх стало те, що учасниці Євробачення-2017 від Македонії зробили пропозицію руки і серця у прямому ефірі.

Нагадаємо, виконавчий продюсер Євробачення в Україні Павло Грицак заявляє, що проведення пісенного конкурсу проходить згідно із запланованим сценарієм.