Став відомий порядок виступів фіналістів Євробачення-2017

Став відомий порядок виступів фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, де представник від України виступить 22-им, передає Cultprostir.

"11 травня визначили порядок виступів фіналістів Євробачення. Відкриє шоу представник Ізраїлю IMRI, а останньою вийде на сцену француженка Alma. Український гурт O.Torvald виступить у фіналі під номером 22. Нижче подаємо повний перелік країн та їхніх номерів", — йдеться в повідомленні.

Так, фіналісти виступлять у такому порядку:

1. Ізраїль

2. Польща

3. Білорусь

4. Австрія

5. Вірменія

6. Нідерланди

7. Молдова

8. Угорщина

9. Італія

10. Данія

11. Португалія

12. Азербайджан

13. Хорватія

14. Австралія

15. Греція

16. Іспанія

17. Норвегія

18. Велика Британія

19. Кіпр

20. Румунія

21. Німеччина

22. Україна

23. Бельгія

24. Швеція

25. Болгарія

26. Франція

Нагадаємо, сьогодні вночі другий півфінал Євробачення-2017 визначив останніх десятьох фіналістів пісенного конкурсу.