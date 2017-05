Трамп закликав Україну та Росію "прагнути миру"

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустрічі з міністрами закордонних справ України та Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Учора, в один і той же день я провів зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. #LetsMakePeace (давайте прагнути миру!, - ред.)," – написав Трамп.

До повідомлення Трамп прикріпив фото обох зустрічей з хештегом #LetsMakePeace.

Тим часом прес-секретар Білого дому повідомив, що Трам зустрівся з Лавровим на прохання російського президента Володимира Путіна.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.