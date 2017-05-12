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Юзеф Пілсудський, польський політичний і державний діяч

Трамп закликав Україну та Росію "прагнути миру"

12 травня, 2017 - 09:21
Фото Посольства України в США

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустрічі з міністрами закордонних справ України та Росії Павлом Клімкіним та Сергієм Лавровим.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Учора, в один і той же день я провів зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. #LetsMakePeace (давайте прагнути миру!, - ред.)," – написав Трамп.

До повідомлення Трамп прикріпив фото обох зустрічей з хештегом #LetsMakePeace.

Тим часом прес-секретар Білого дому повідомив, що Трам зустрівся з Лавровим на прохання російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона Клімкін зустрівся із Трампом та Пенсом.

 
    
Джерело: День
          
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