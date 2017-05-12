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Юзеф Пілсудський, польський політичний і державний діяч

У Бразилії скасували надзвичайний стан, запроваджений через вірус Зіка

12 травня, 2017 - 10:24
Фото Reuters

Влада Бразилії скасувала режим надзвичайної ситуації, запроваджений 2015 року після початку епідемії вірусу Зіка, повідомляє ВВС Україна.

Пік епідемії вже минув: порівняно з минулим роком кількість випадків зараження впала на 95%, кажуть чиновники.

Із січня по квітень минулого року в країні зареєстрували понад 170 тисяч випадків зараження, а за перші чотири місяці цього року - близько восьми тисяч.

Заходи боротьбі з вірусом поку не скасовують, зокрема у країні і далі боротимуться з комарами, які розносять хворобу.

Вірус Зіка вперше виявили у Бразилії 2015 року. Приблизно у 80% заражених він ніяк себе не проявляє, і це ускладнює своєчасну діагностику.

Однак вірус небезпечний для вагітних жінок, тому що викликає у новонароджених синдром мікроцефалії - діти народжуються з дуже маленькими головами.

ВООЗ визнала вірус глобальною загрозою.

Нагадаємо, раніше світова спільнота вчених назвала віруси, що можуть привести до глобальної катастрофи.

 
    
Джерело: BBC Україна 
          
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