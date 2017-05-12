У центрі Рима пролунав вибух, - ЗМІ

В центрі Риму стався вибух, повідомляють італійські ЗМІ.

Телеканал RAI News повідомляє, що внаслідок ніхто не постраждав, але офіційних даних про жертви і постраждалих поки немає.

За даними інформаційного агентства ANSA, вибух стався біля входу в поштове відділення. Також повідомляється, що внаслідок пошкоджено припаркований поруч автомобіль.

Агентство уточнює, що причини вибуху ще не встановлені, але не виключено, що в дію було приведено вибуховий пристрій.

Нагадаємо, вчора вночі, приблизно о 2:00, у центрі Миколаєва підірвали вхідні двері до відділення банку "Південний".