У Львові демонструють живопис, рисунок та художній метал Петра Грицюка

Експозиція має назву «Написане», а розгорнуто її в альма-матер молодого і перспективного митця – у Львівській національній академії мистецтв. Куратори – Юрій Новачинський, Анна Єфімова і Діана Матішинець.

Петрові Грицюку – 25 років, і він – студент 6-го, випускного, курсу кафедри художнього металу ЛНАМ. «Проект «Написане» має на меті продемонструвати творчий доробок студента-магістра, який є вже доволі сформованим митцем, що активно працює у широкому жанрово-видовому діапазоні – від графіки та живопису до концептуальних металевих скульптур та інсталяцій», – говорять організатори виставки.

Початковий художній фах Петро Грицюк здобув у Косівському училищі декоративно-прикладного мистецтва (відділ художньої обробки металу). Продовжив навчання у ЛНАМ. Також стажувався за програмою «Еразмус» в Академії образотворчих мистецтв у Лодзі. Від 2011 року – учасник численних виставок, конкурсів і пленерів в Україні (Івано-Франківськ, Дніпро, Ужгород, Київ і Львів) та за її межами (Польща і Білорусь).

«Його живописні серії – це абстрактно-узагальнені пейзажі та натюрморти, фігуративні антропоморфні мотиви, урбаністичні пейзажі, що вирізняються своєрідною легкістю та невимушеністю. Натомість художній метал – це доволі глибокі, концептуально складні твори», – розповідають організатори проекту і додають, що це – перша персональна виставка художника, й усі представлені на ній твори виконані упродовж останніх трьох років – як в академії, так і поза межами навчального процесу.

Різні аспекти та грані мистецького потенціалу Петра Гринюка, представлені у проекті «Написане», можна оглянути до 15 травня. А заразом переконатися, що галерея ЛНАМ – це атр-простір, створений з метою підтримки творчих ініціатив, який не передбачає жодних жанрових, стилістичних чи інших обмежень до творчих реалізацій і має єдину мету – створити максимально комфортну платформу для втілення ідей молодого мистецького середовища.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА.