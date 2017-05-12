У Львові переповненими є понад третина сміттєвих майданчиків

Сьогодні у місті непотріб не вивезений із 416 контейнерних майданчиків, що, згідно з інформацією управління житлового господарства Львівської міської ради, становить 33,6% від їх загальної кількості (1237).

Найбруднішим із шести районів Львова станом на 12 травня є спальний Сихівський (127 «спецмісць). Водночас комунальники звітують про повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району (і це – центральна частина міста, яку прибирають у першу чергу, аби не зганьбитися перед туристами) та контейнерні майданчики біля медичних закладів. (Принагідно зауважимо, що про заклади освіти та дитячі садочки не йдеться).

Вочевидь, варто нагадати, що три тижні тому, 21 квітня, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Львівська міська рада та органи місцевого самоврядування підписали меморандум щодо поводження з твердими побутовими відходами, які утворюються у Львові, й у документі ішлося про укладання угод з 16-ма містами Львівської області.

Одначе справа просувається дуже повільно. Як розповіли «Дню» у департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, наразі, відповідно до вище згаданого меморандуму, підписані угоди на вивезення та захоронення ТПВ з двома містами: Червоноградом – 10 тонн на день (на 2 роки) та Новояворівськом – 40 тонн на день (до кінця року). Також, говорять у департаменті, «у процесі підписання угода з Буськом».

Отже, ситуація у місті щодо вивезення та захоронення ТПВ не стабілізувалась. Тому, як зазначив у щотижневому зверненні до містян Львівський міський голова Андрій Садовий, у понеділок у міській раді планують скликати засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«На жаль, ситуація з вивезенням сміття після підписання меморандуму про зняття блокади зі Львова, не надто змінилась, – констатував мер. – Інколи підписи на документах та публічні обіцянки для українських чиновників не означають нічого. З часу підписання меморандуму лише три полігони в області відкрили нам доступ, і то в дуже незначному об’ємі. На сьогодні майже половина сміттєвих майданчиків міста є переповненими і ситуація продовжує загострюватись. Протягом останніх днів я мав розмови з віце-прем’єр-міністрами Кістіоном та Зубком, які пообіцяли розблокувати виконання меморандуму. Я змушений в понеділок вкотре скликати комісію з надзвичайних ситуацій».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото зі сторінки у Фейсбуку Богдана Волошина.