У Львові відкрили виставку незламних жінок

Сьогодні, 12 травня, у трапезній залі Львівського музею історії релігії відбулося відкриття виставки "Святі жони". Вона присвячена пам'яті жінок-мироносиць. Вони супроводжували Ісуса Христа до Голгофи і залишалися з Ним до останнього Його подиху на хресті.

У представленій експозиції глядачі зможуть побачити плащаницю, ікони, картини, хоругви, скульптура XVII–XX ст. святих і блаженних жінок. Зокрема Анни (матері Богородиці), Ольги, Марії Єгипетської, Параскеви П’ятниці, Вероніки, Катерини, Варвари, Терези, Марії Магдалини, Праведної Єлизавети, Жа́нни д’Арк, Лаврентії Гарасимів, Олімпії Біди та інших.

Виставку "Святі жони" Львівський музей їсторії релігії готував спільно із своєю червоноградською філією. Крім того дуже до цього долучився і музей сакрального мистецтва Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви.

"Жіночі руки приготували до погребіння пречисте тіло Ісуса. Саме Марії Магдалині першою з’явився воскреслий Христос. Після вознесіння Спасителя Його учениці, так само як і учні-чоловіки, розійшлися по всьому світу з проповіддю Євангелія. Проповідували християнську віру своїм народам благочестива цариця Єлена в греко-римському світі, свята рівноапостольна Ніна – просвітителька Грузії, Феодора – в Болгарії, Людмила – в Богемії, Домбровка – в Польщі, у нас – свята благовірна княгиня Ольга. В усі часи, від початку зародження християнства, жінки були прикладом духовної міці і стійкості, які мужньо аж до смерті сповідували Христа, що не завжди могли продемонструвати чоловіки", - розповів куратор виставки Руслана Бубряк.

Павло Паламарчук, Львів. Фото автора