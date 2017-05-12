У результаті вибуху у Пакистані загинули 25 людей

У провінції Белуджистан поруч з конвоєм заступника голови пакистанського Сенату вибухнула бомба. Щонайменше 25 осіб загинули, повідомляє Reuters.

35 людей отримали поранення у результаті вибуху в районі міста Мастунг, що у 50 км від столиці провінції Кветта. 10 людей знаходяться в критичному стані в лікарні.

Сенатор Абдул Гафур Хейдер, заступник голови верхньої палати парламенту, вважає, що він був мішенню нападу. Політик отримав незначні травми. Його водій загинув.

Нагадаємо, результатом сутичок на кордоні між Афганістаном та Пакистаном на початку травня стала загибель 13 людей. 80 осіб отримали поранення.