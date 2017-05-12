У Сумах Ніч музеїв цьогоріч запропонує утричі більше принад

Нинішнього року у Сумах Ніч музеїв проводитиметься утретє. Трохи містичне гасло «Мистецтво оживає вночі», можливо, пояснить те, що з кожним роком у Сумах акція знаходить дедалі більше прихильників – якщо у 2015 році любителі мистецтва намагалися цієї ночі встигнути побачити якомога більше експозицій у музеях та галереях міста, то нинішнього року їм доведеться серйозно планувати, куди саме завітати, адже встигнути скрізь не вдасться: кількість локацій збільшилася з семи до двадцяти чотирьох. Тож кожен зможе обирати на свій смак.

Вибір є: шанувальники художнього мистецтва можуть відвідати експозицію найкращих робіт Сумської обласної організації Національної спілки художників України та майстер-клас з живопису. Будинок-музей Антона Чехова пропонує тематичні екскурсії. Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького – вернісаж виставки «Мистецькі імпрези Україна – Європа». Сумський обласний краєзнавчий музей – «Забуті скарби сумської порцеляни» та «Суми і сумчани на рубежі віків». У галереї «Академічна» – виставка живопису студентів. У галереї «Академ-Арт» – ленд-арт симпозіум Могриця «Простір прикордоння».

Аматорський театр «Трафарет», Народний театр «Шпаківня» та творче об’єднання «Дикобраз», Антикафе ДОМ, Книгарня «Є» – невеликий перелік принад на будь-яку забаганку.

Перфоменси, виставки, відкриті лекції, поетичні читання, презентації книг – усього не перелічити. Мабуть, тому вперше у Ніч музеїв в Сумах будуть працювати волонтери, які у різних куточках міста допоможуть зорієнтуватися бажаючим долучитися до мистецтва.

Офіційне відкриття акції заплановане на 17.00 13 травня у центрі міста біля Альтанки – давньої візитівки міста Суми. Суми запрошують!

Алла АКІМЕНКО, Суми