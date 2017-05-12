У Вінниці відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям

На території військової частини 3008 відкрили пам’ятник військовослужбовцям, які загинули під час виконання бойового завдання у зоні проведення АТО. В урочистій церемонії взяли участь Командувач Національної Гвардії України, генерал-лейтенант Юрій Аллеров, представники вінницької влади, релігійних конфесій та громадськості. Вшанувати пам’ять загиблих побратимів прийшли родичі загиблих і демобілізовані бійці з різних військових підрозділів.

«Особовий склад військової частини 3008, яка відзначає 50-річчя від дня створення, виконує бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. Бійці Національної гвардії захищають суверенітет і незалежність України на сході, забезпечують громадський правопорядок і боряться з тероризмом. Кожен з цих солдатів, який стоїть сьогодні на плацу, чи охороняє блокпост в АТО, пише доблесну історію України, – наголошує Юрій Аллеров. – На жаль, за три останні роки Нацгвардія має болючі втрати. Втрати на бойовій службі і на війні. Понад 900 нацгвардійців віддали своє життя за мирну Україну. Шестеро з них служили у військовій частині 3008. Це солдати Сергій Дерен та Віктор Кулібаба, старший лейтенант Олександр Мoскалюк, молодший сержант Олександр Кoлівoшкo, старший солдат Сергій Павлюк та підполковник Олександр Калінській. Їхні імена назавжди залишаться в наших серця, а пам’ять буде вічною, бо герої не вмирають».

Після вшанування загиблих бійців хвилиною мовчання, відбулося освячення пам’ятного меморіалу. По завершенні усі охочі мали можливість віддати шану героям, які загинули на війні, та покласти квіти і вінки до пам’ятного знаку.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора