Учасниці Євробачення від Ісландії загрожує рік ув'язнення

Учасницю Євробачення від Ісландії Свалу Бьйоргвінсдоуттір можуть на рік ув'язнити в рідній країні через неналежне використання ісландського прапора під час конкурсу.

По це повідомляє видання Visir, передає УНІАН.

Звинувачення в бік співачки висловила керівник скаутської організації в Ісландії, яка вважається хранителем національного прапора.

Справа у тому, що Свала порушила два важливих правила щодо поводження з державним прапором. Зокрема, на ньому не можна щось малювати або дописувати. Прапор також можна підіймати лише на флагштоку, а не запускати в небо на кульках. Понад те, через те, що прапор злетів у небо на кульках, це означає, що він впаде на землю, а це також заборонено.

За всі ці порушення дівчині можуть загрожувати штрафи, або навіть рік ув'язнення.

Нагадаємо, став відомий порядок виступів фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, де представник від України виступить 22-им.