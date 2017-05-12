Україна вперше потрапила до рейтингу розвитку туризму WEF

Україна вперше потрапила до рейтингу розвитку туризму та індустрії подорожей, який щорічно складається фахівцями Світового економічного форуму (World Economic Forum, WEF) і посіла 88 місце серед 136 країн світу.

Про це повідомляє Асоціація індустрії гостинності України на своїй сторінці у Facebook.

"Україна посіла 88-й рядок рейтингу розвитку туризму та індустрії подорожей серед 136 країн світу, який щорічно складається фахівцями Світового економічного форуму. Про це свідчать дані дослідження Travel and Tourism Competitiveness Report, опублікованого на сайті організації. Варто відзначити, що минулого року Україна взагалі не потрапила до відповідного рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Асоціація пише, що під час складання рейтингу враховувалися такі параметри: відкритість держави, рівень розвитку інфраструктури та авіасполучення, природні та культурні пам'ятки, безпека.

Країною з найбільш розвиненою туристичною галуззю в 2017 році стала Іспанія. Другу сходинку рейтингу зайняла Франція, третя ж сходинка – у Німеччини. У ТОП-10 також потрапили Японія, Велика Британія, США, Австралія, Італія, Канада та Швейцарія.

Нагадаємо, американська телекомпанія склала рейтинг 11 кращих туристичних місць України.