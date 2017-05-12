В Україні набрав чинності закон щодо спрощення отримання дозвільної документації

В Україні набрав чинності закон №2020-VIII щодо спрощення отримання дозвільної документації на будівництво. Вчора його було опубліковано в офіційному виданні "Голос Україна".

Згідно закону, ДержНС більше не надаватиме на запити замовників вихідні дані та технічні вимоги для будівництва. Ця функція замінена документом на "нормування у будівництві щодо заходів цивільного захисту при проектуванні та будівництві". Так, проектувальник сам зобов’язаний розробити проектну документацію відповідно до державних будівельних норм та інших нормативно-правових документів, де вже враховано такі вимоги.

Якщо раніше замовники будівництва отримували у ДержНС вихідні дані, то зараз вводиться норма, згідно якої "заходи цивільного захисту об’єктів будівництва визначаються у проектній документації відповідно до будівельних норм".

У законі "Про архітектурну діяльність" щодо ліцензування та профатестації профільних робітників залишили тільки норму, що дозволяє пройти атестацію людям, які здобули освіту за спеціальністю (рівень бакалавра, спеціаліста, магістра), а також мають стаж роботи щонайменше 3 роки. Тим часом вилучили норму про можливість пройти атестацію людям без профільної освіти, проте зі стажем роботи у сфері містобудування щонайменше 10 років.

У законі "Про регулювання містобудівної діяльності" дещо змінили визначення “технічних умов”. Згідно документу, це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.

Раніше це визначення включало параметри щодо каналізації, радіофікації, телефонізації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

Окрім того, даний закон передбачає, що державні статистичні звіти щодо прийняття в експлуатацію завершених будівель подають органи державного архітектурно-будівельного контролю за формою та у строки, передбачені звітно-статистичною документацією, затвердженою Держслужбою статистики.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала даний законопроект у першому читанні в середині березня 2017 року, а в цілому - у квітні. Президент України Петро Порошенко підписав документ 7 травня.

Нагадаємо, з 7 травня набув чинності закон ВР, який впроваджує використання електронних квитків у міському пасажирському транспорті.