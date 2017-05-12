В Україні запускають перший онлайн-реєстр порятунку об’єктів культурної спадщини

В Україні за кілька днів запустять перший онлайн-реєстр порятунку об’єктів культурної спадщини.

Онлайн-платформа www.sosfuture.com.ua буде запущена 15 травня.

За словами авторів, це водночас інтерактивна мапа культурно й соціально значимих об’єктів, що потребують негайної допомоги, та "народна Вікіпедія".

Реєстр матиме вигляд інтерактивної карти, на якій позначено замки, палаци, бібліотеки, центри дитячої творчості, сільські клуби, спортивні й музичні школи та інші об’єкти у незадовільному стані - з фото, історією та описом. Користувачі матимуть доступ до пошуку, а також можливість додати об’єкт самостійно.

В "інвентаризації" об’єктів соціального значення взяли участь понад 2000 небайдужих, котрі привернули увагу до сотень пам’яток культури, сільських клубів, занедбаних спортивних майданчиків. На момент запуску на карту буде нанесено перші 100 з них - ті, стан яких викликає найбільше занепокоєння.

Наступний етап передбачає створення "Порталу добрих справ" на концепції краудсорсінгу та краудфандінгу, де волонтери, населення, меценати, міжнародні донатори зможуть разом відновлювати занедбані державою об’єкти.

Ініціатором створення платформи #sosмайбутнє виступила засновниця Art Ukraine Foundation Наталія Заболотна, за підтримки Київського офісу Інституту Кеннана та Інституту суспільно-економічних досліджень.