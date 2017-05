З початку року у зоні АТО загинули 35 мирних жителів, - Хуг

З початку 2017 року внаслідок військових дій у зоні АТО загинули 35 мирних жителів. Про це заявив заступник очільника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, повідомляє прес-центр ОБСЄ у своєму аккаунті в Twitter.

Він зазначив, що за минулий тиждень в результаті конфлікту постраждали 20 представників цивільного населення Донбасу, при чому одна людина загинула.

Таким чином, за словами Хуга, всього з початку року на сході України загинуло 35 мирних жителів, ще 156 людей зазнали поранень.

#OSCE’s Hug: 20 civilian casualties, incl 1 fatality, last week bring number of SMM-confirmed casualties to 156 injured & 35 killed in 2017

