Американські вчені навчилися визначати настрій людини за активністю її мозку

Вченим зі США вдалося створити алгоритм ефективного моніторингу настрою людини, спостерігаючи за активністю її мозку

Про це йдеться в матеріалі Nature Biotechnology.

Вивчивши динаміку настрою семи пацієнтів з епілепсією, в мозок яких вживлені електроди для моніторингу нападів, дослідники змогли зв'язати певні патерни нейронної активності лімбічної системи і інших відділів мозку, які відповідають за емоційну реакцію.

Метою вчених було не тільки знайти кореляцію між паттернами активності мозку і настроєм пацієнтів, а й відстежити, як вони змінюються з часом. Для цього вчені протягом кількох днів за допомогою стандартизованого опитування відстежували динаміку настрою учасників дослідження.

На підставі отриманих даних вчені побудували статистичну модель нейронного кодування - взаємозв'язку між патерном активності нейронів і стимулом. Ця модель навчилася співвідносити певну активність спостережуваних ділянок мозку з балом за шкалою емоційного опитування.

Навчену модель потім перевірили на тих же пацієнтах і з'ясували, що за допомогою запропонованої моделі можна ефективно передбачити суб'єктивну оцінку власного настрою, отриману за допомогою тесту.

Вченим, таким чином, вдалося створити і випробувати метод моніторингу настрою по мозковоій активності по відразу декільком відділам головного мозку, які беруть участь в емоційній реакції. У майбутньому такий метод моніторингу настрою пацієнтів може бути корисний для діагностики афективних розладів.

Крім того, він також надає можливість розробки методів моніторингу і лікування афективних розладів за допомогою систем зворотного зв'язку: використання даних про електричну активність певних популяцій нейронів для їх прямого таргетування.