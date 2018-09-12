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Апеляційний суд Києва доручив заарештувати акції 3 "дочок" російських банків

12 вересня, 2018 - 16:15
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Апеляційний суд Києва вирішив накласти арешт на акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Ощадбанку (всі - Київ).

Про це йдеться в ухвалі суду від 5 вересня, оприлюдненій у реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, рішення ухвалено через заяву про забезпечення позову екс-голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній, що мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) від 2 березня про стягнення з РФ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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